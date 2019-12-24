رياضة | الأهلي يتقدم على الزمالك 44-30 في الشوط الاول لقمة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على الزمالك 44-30 في الشوط الاول لقمة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أحداث الشوط الأول متقدما على نادي الزمالك بنتيجة 44/30 في قمة دوري السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة والمقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع الأهلي في الجزيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من أحداث البطولة.

وبسط الأهلي سيطرته على المباراة بقوة وسط غياب تام من الزمالك على المستويين الدفاعي والهجومي لتصل النتيجة إلى 14/0 بعد ثلاث دقائق فشل فيها الزمالك في تسجيل أي نقطة.

ومن ثم بدأ لاعبو الزمالك في الدخول لأجواء المباراة لينجح الأبيض في تذليل الفارق وسط تألق دفاعي من اللاعب أنس أسامة الذي أجهض أكثر من هجمة أهلاوية لينتهي الربع الأول بتقدم الأهلي 25/22 وبفارق ثلاث نقاط فقط.

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وفي بداية الربع الثاني أدرك لاعبو الزمالك التعادل بثلاثية إلا أن الأهلي عاد للتقدم سريعا وسط رعونة للهجوم الزملكاوي حيث أهدر اللاعبون العديد من الكرات ليعود الأهلي لتوسيع الفارق.

ولم يستطيع لاعبو الزمالك تسجيل سوى ثمان نقاط فقط خلال هذا الربع لينتهي بتقدم الأهلي بفارق 14 نقطة كاملة وبنتيجة 44/30.

ويلعب الفريقان هذا اللقاء لحساب الجولة الثانية من دوري السوبر بعد أن حقق كل منهما فوزا في مباراته الأولى على طلائع الجيش وسموحة.

يذكر أن الأهلي دخل المباراة منقوصا من نجمه إيهاب أمين صاحب أزمة "الكوبري" الشهيرة في المباراة الأخيرة بين الفريقين مطلع نوفمبر الماضي.