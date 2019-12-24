رياضة | مواجهات قوية لناصر بني سويف وغارب وتأجيل 4 مباريات لزيارة رئيس الجمهورية للفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لناصر بني سويف وغارب وتأجيل 4 مباريات لزيارة رئيس الجمهورية للفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت جميع فرق المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر استعداداتها الجدية لمنافسات الجولة الثانية عشر والتى تقام مبارياتها على مدار يومين وذلك لقرار مسوؤلى منطقة الفيوم لكرة القدم بتأجيل 4 مباريات لتقام الخميس القادم بدلا من الاربعاء وذلك لزيارة رئيس الجمهورية لمحافظة الفيوم .

مواجهات الأربعاء :



شباب الفيوم ضيفا على عاملين غارب



ويحل شباب الفيوم ضيفا ثقيلا على عاملين غارب بالبحر الأحمر فى مواجهة نارية للفريقان ،ويسعى أبناء الفيوم لتحقيق نتيجة إيجابية ومزاحمة الكبار بالمربع الذهبي فيما يسعى عاملين غارب للتقدم بصراع المنافسة والعودة للانتصارات ، ويحتل شباب الفيوم المركز الرابع برصيد 15 نقطة فيما يحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 14 نقطة .

ناصر بنى سويف يستضيف راس غارب

فيما يستضيف ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع ضيفه راس غارب فى مباراة تمثل أهمية كبري لأصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات والابتعاد عن منطقة الخطر فيما يسعى أبناء راس غارب للعودة للمنافسة ، ويحتل ناصر بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط فيما يحتل راس غارب المركز الثامن برصيد 14 نقطة .

مواجهات الخميس :



يستضيف سنورس شقيقه طامية فى لقاء فيومى هام ويسعى كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط ، ويحتل سنورس المركز العاشر برصيد 10 نقاط فيما يحتل طامية المركز السابع برصيد 14 نقطة .

ويحل سمسطا المكافح ضيفا على مطرطارس فى قمة المجموعة وهى المباراة التى لا تقبل القسمة على اثنين ويهدف أبناء سمسطا للانفراد بقمة المجموعة خاصة فى ظل عدم مشاركة الواسطى متصدر المجموعة بتلك الجولة ، ويحتل مركز شباب سمسطا المركز الثانى برصيد 19 نقطة فيما يحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 17 نقطة .

وبديربي فيومى قوى يستضيف اطسا شقيقه ابو كساة ، ويحتل اطسا المركز التاسع برصيد 11 نقطة فيما يحتل ابو كساة المركز الخامس برصيد 14 نقطة .

وبختام مباريات الجولة الثانية عشر يحل مركز شباب ببا متذيل المجموعة ضيفا على ابشواى ، وتعتبر المواجهة من أصعب مباريات الجولة خاصة فى ظل حرص الفريقان على الهروب من شبح قاع الجدول ، ويحتل ببا المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط فيما يحتل ابشواى المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط .

فيما لن يشارك الواسطى الرياضى بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 22 نقطة

2 - سمسطا 19 نقطة

3 - مطرطارس 17 نقطة

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4 - شباب الفيوم 15 نقطة

5 - ابو كساة 14 نقطة

6 - عاملين غارب 14 نقطة

7 - طامية 14 نقطة

8 - راس غارب 14 نقطة

9 - اطسا 11 نقطة

10 - سنورس 10 نقاط

11 - ناصر بنى سويف 9 نقاط

12 - ابشواى 8 نقاط

13 - ببا الرياضى 5 نقاط