اونلاين | «يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

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نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة والتي ينتظرها الملايين من محبي الدوري الإنجليزي ،حيث سيتم إنطلاق اللقاء المرتقب في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ،وسيوافق 23:00 بتوقيت السعودية ،ومن المقرر أن تقام يوم الخميس القادم الموافق 26 من ديسمبر الجاري لعام 2019،وهي تقام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إستطاع الريدرز أن يتصدر في الجدول الدوري الإنجليزي ليحصل علي 49 نقطة والذي جاء بفارق الـ 10 نقاط عن ثاني منافسيه ” ليستر سيتي” كما جاء الفارق بين ليستر ضد مانشستر الذي يحتل المركز الثالث بفارق الـ 11 نقطة،عن غريمة المعروف “ليفربول”ليدخل اللقاء بعد أن خسر ليستر سيتي المباراة التي مضت بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد،ومن المتوقع أن يدخل ليستر وهو يبحث عن عدم إهدار أي نقاط أخري،وسوف تشهد المباراة الحماسية الشديدة بين الفريقين.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل