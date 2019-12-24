شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزمالك 82-68 بدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي «رجال» على ضيفه الزمالك بنتيجة 82-68 في الجولة الثانية ببطولة دوري السوبر للمحترفين.

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أقيمت المباراة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتسيدها الأهلي من البداية إلى النهاية، في ظل تميز اللاعبين بالسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات وإنهائها بصورة سليمة.

وقدم رامي جنيدي وأليكس يونج أداءً قويًّا، بينما تميز إبراهيم الجمال في تنفيذ الرميات الثلاثية، التي رجحت كفة الفريق، الذي تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 25-22 وفى الفترة الثانية بنتيجة ٤٤-٣٠.

واستمر الأداء المميز من جانب لاعبي الأهلي أيمن شوكت ومحمد أبوالنصر ومودي الجارحي، ليتمكن الأهلي من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 82-68.