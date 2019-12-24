شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي الزمالك مع مضيفه الانتاج الحربي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

ومبكرا بادر الزمالك هجوميا وانطلق أوباما في دفاعات الانتاج ليمررها لزيزو الذي حولها لعبدالشافي في اليسار ليرسلها عرضية تمر من الجميع في هجمة منظمة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

واستمرت محاولات الزمالك الهجومية وهذه المرة من الجانب الأيمن عن طريق بن شرقي وحازم إمام الذي حصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن بعدها تمر الكرة عرضية لكن بدون خطورة على مرمى الانتاج بعدها يتسلم زيزو على حدود المنطقة ويسددها مباشرة على المرمى لكن يتصدى لها عامر عامر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وينحصر اللعب قليلا في وسط الملعب بدون خطورة ويحاول الانتاج الرد بهجمات عن طريق باسم مرسي ولكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل.

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية على يمين مرمى الإنتاج الحربي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عامر عامر وحاول عليها فرجاني ساسي بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة بعدها انطلاقة عن طريق زيزو بالجبهة اليسرى في محاولة لإختراق منطقة جزاء الإنتاج لكنها تخرج لضربة مرمى في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

ويحصل الانتاج على ركلة حرة بوسط الملعب تصل طولية ويشتتها أبوجبل بقبضة يده ويحصل على ركلة حرة ويرد بمحاولة هجومية جديدة لكن بدون خطورة.

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وتهدأ المباراة قليلا بوسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين رغم محاولات فريق الانتاج ويرد الزمالك بمرتدة رائعة تصل طولية لأشرف بن شرقي في وضعية إنفراد بالحارس عامر عامر الذي خرج ليغلق الزاوية وينجح في التصدي لتسديدة المهاجم المغربي وتضيع فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويستمر ضغط الزمالك من وسط الملعب لكن بدون خطورة على منطقة الجزاء ويتعرض زيزو لإصابة بعد اصطدام مع أحمد مجدي لاعب الإنتاج في الهواء لكنهما يكملان اللعب بعد الاطمئنان عليهما.

ويحاول الزمالك من جديد عن طريق فرجاني ساسي ويمرر كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء تجاه مصطفى محمد إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس عامر عامر الذي أمسك بها وأفسد الهجمة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ويحصل الانتاج على ركنية تمر عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع لتصل لأحمد شديد يسددها قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن بعدها ينطلق حازم إمام من الجانب الأيمن ويتلقى كرة ويحاول المرور لكن يحصل الزمالك على ركلة حرة بسبب لمسة يد من موسى دياوارا مرت عرضية بدون خطورة.

وركنية جديدة للإنتاج تمر عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم تشكل أي خطورة عن المرمى وتتوقف المباراة قليلا لعلاج حازم إمام الذي اشتكى من شد عضلي بقدمه اليسرى.

وينطلق الإنتاج بكرة مرتدة خاطفة وتسديدة من علاء سلامة يتصدى لها أبوجبل بثبات ويرد الكرة بعيدا عن الخطورة ترتد لموسى دياوارا يسددها أعلى العارضة في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته اضطراريا بسبب إصابة حازم إمام وينزل بدلا منه محمود حمدي “الونش” في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعدها يحتسب الحكم دقيقتين وقتا بدل ضائع.

وفي الوقت بدل الضائع يمرر أوباما الكرة لبن شرقي تمر لزيزو الذي كاد ينفرد بالمرمى لكن الكرة تطول ويتدخل الدفاع والحارس لتمر ركنية للزمالك تمر عرضية بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.