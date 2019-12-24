شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هداف لايبزيج الألماني على رادار تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 كشفت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يتطلع لتدعيم خط هجومه من خلال ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر من صفوف لايبزج.

Advertisements ووفقا لصحيفة إكسبريس الإنجليزية فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويقدم فيرنر مسيرة رائعة مع لايبزج هذا الموسم حيث سجل 18 هدفاً خلال 17 مباراة في "البوندسليغا". ولكن من المتوقع أن يواجه تشيلسي معركة شرسة في سبيل ضم فيرنر، في ظل اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بالمهاجم الدولي.

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