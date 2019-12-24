عالمية سلمان للشطرنج تجمع شمل العائلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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326 لاعبا ولاعبة من 52 دولة يتسابقون على ألقاب بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج السريع والخاطف التي تنطلق اليوم بفندق راديسون كولكشن بالعاصمة الروسية موسكو، وتستمر حتى الاثنين المقبل. ومن بين هذه الأسماء مشاهير يتقدمهم بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن. ويبلغ عدد اللاعبين الرجال 206، والسيدات 120 ليس من بينهن لاعبة سعودية، بينما يشارك 5 لاعبين سعوديين، هم: حسن المطيري، أحمد الغامدي، عبدالرحمن مشاري، أحمد الثبيتي، حمود النهير.

كما أعادت البطولة أحد أبطال العالم للمشاركة وهو فلاديمير كراميك، بعد أن أعلن اعتزاله بداية العام.

ومن أبرز المشاركين والمشاركات أيضا، ليفون آرونيان (أرمينيا) وأنيش جيري (هولندا) وشهريار ماميدياروف (أذربيجان) وهيكارو ناكامورا ولينير دومينجيز (أمريكا) وماكسيم فاشير لاغراف (فرنسا) وألكسندرا كوستنيوك وكاتيرينا لاغنيو (روسيا) وآنا موزيشوك (أكرانيا).

واشترط الاتحاد الدولي للعبة على اللاعبين من الجنسين التقيد بالزي، حيث يمنع لبس القمصان والشورتات والجينز أو أحذية رياضية أو قبعات البيسبول أو ملابس غير لائقة في منطقة اللعب.

الشطرنج لم يعد منافسة فقط، حيث توجد عوائل تألفت بسبب هذه اللعبة، فالزوج يختار زوجة مكافئة له في اللعبة، ويعلم أبناءه وبناته اللعب.

«مكة» تسرد قصصا قصيرة لعائلات عباقرة في الشطرنج، كانت قريبة من بعضها إما بالولادة أو الأخوة أو الحب والزواج.

أخوة

الأخوان أليخين

بطل روسيا للشطرنج ألكسندر أليخين الذي يعد أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، حيث تمكن بعمر (22 عاما) أن يكون ضمن أقوى اللاعبين حول العالم، يعد أحد أقوى الكاتبين في الشطرنج، وقدم عددا من الافتتاحيات التي حملت إحداها اسمه فسميت بدفاع أليخين. ألكسندر ليس الوحيد في العائلة الذي لعب اللعبة، بل سبقه أخوه الأكبر أليكسي الذي كان بطل روسيا في المرتبة الثالثة، وكان المسؤول عن تحرير صحيفة روسية مهتمة باللعبة.

الأخوان بيرتزس

حصد المجري ديفيد لقب أستاذ دولي كبير عام 2008، ويعد أحد أقوى اللاعبين في المجر، حيث وصل إلى أعلى تصنيف له 2560، وشقيقه الأكبر هو سابا بيرتزس الحاصل على لقب أستاذ دولي في المجر.

الأخوة بولبوشان

حصد جاكوبو لقب بطل في بطولة الأرجنتين للشطرنج، ولعب في أولمبياد الشطرنج وحقق فوزا جيدا، مما أسهم في أن يحمل الميدالية البرونزية، وتمكن من أن يكون أستاذا دوليا عام 1965، وكذلك حذا أخوه الأصغر خوليو خطواته، فكان بطل الأرجنتين للشطرنج، ومثل كذلك الأرجنتين في الأولمبياد، وبسبب تعليمات أخيه له الدائمة وتطلعه إلى لعبه، تمكن من أن يصبح أستاذا كبيرا دوليا عام 1977، وعاش حياته بعد ذلك معلما للشطرنج.

الأخوان براين

نشأ الأخوان في بيئة تعليمية جيدة فأصبحا أستاذين في الجامعة. تتلمذا على يد لاعب الشطرنج الشهير جون وليام، كلاهما تمكنا من أن يصبحا الأقوى في الشطرنج في الولايات المتحدة الأمريكية، الأخ الأكبر روبرت أستاذ دولي كبير ومؤلف في الشطرنج، واشتهر بمقالات في صحيفة النيويورك تايمز، أما شقيقه دونالد حصل أيضا على لقب أستاذ دولي، وكان أفضل سفير للشطرنج الأمريكية، واستمر في التدريس بالجامعة حتى وفاته، وأحد أشهر مباريات براين هي التي عرفت بمبارة القرن، حين تمكن بوبي فيشر من الفوز عليه.

أخوات

الشقيتان كوسينتسيفا

حققت الروسيتان لقب أستاذ دولي كبير، وبدأت مسيرتهما بدروس رقص الباليه ولعب الشطرنج، وسرعان ما ظهر لهما أنهما ترغبان أن تحترفا اللعبة. الكبرى نادزدا كوسينتسيفا كانت ضمن فريق الأولمبياد الروسي، وتحمل تصنيف 2483، وتزوجت من الأستاذ الدولي الكبير ليونيد كريتز. وبسبب عدم وجود فارق كبير في السن بينها وبين شقيقتها تاتيانا التي تأثرت في طفولتها باللاعب ألكسندر أليخين وكذلك بوبي فشر، تمكنت من أن تحمل تصنيف 2475، وحصدت عددا من الجوائز والميداليات خلال نشأتها.

الأخوات بولغار

تمكنت الأخوات الثلاثة جوديت وسوزان وصوفيا من أن يصلن إلى لقب أستاذ دولي كبير. اشتهرت سوزان بكونها نابغة في الشطرنج منذ طفولتها، وفازت في عدد من بطولات الشطرنج وأولمبياد الشطرنج، الأمر نفسه ظهر مع جوديث التي صنفت من ضمن أذكياء العالم. ولم تكن شقيقتهم الصغرى صوفيا أقل منهم، فعلى الرغم من كونها فنانة ومعلمة، فهي محترفة شطرنج، وصنفت في المرتبة السادسة في قائمة أقوى اللاعبات.

الأخوات كوستينيوك

تعد اللاعبة الكسندرا كوستينيوك الروسية النظير النسائي للعبقري والأستاذ الدولي الكبير ماغنوس كارلسن، لقبت بلقب ملكة الشطرنج بعدما فازت ببطولة العالم للسيدات عام 2008 بروسيا، وحملت لقب أستاذ دولي كبير بعمر (14) لتصبح أصغر امرأة في العالم حققت اللقب. شقيقتها الصغرى أوكسانا كوستينيوك إحدى لاعبات الشطرنج، وهي مرشحة حاليا لتحمل لقب أستاذ.

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أخ وأخته

محمدياروف

الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار محمدياروف، والمصنف في المرتبة الثالثة بقائمة أقوى اللاعبين في اتحادية الشطرنج الدولية، بدأ الشطرنج منذ طفولته، فشق طريقه خلال بطولات اليافعين والشباب. زينب شقيقته الكبرى شقت طريقها وسط البطولات، وحملت لقب أستاذ دولي كبير، وفازت ببطولة أذربيجان النسائية للشطرنج عددا من المرات. وتبعتهما تركان شقيقتهم الصغرى، فازت بعدد من البطولات، وحملت هي الأخرى لقب أستاذ دولي كبير.

شاهد

نشأ كل من جريج وجينفر على حب الشطرنج، وتمكن الأخ الأكبر جريج من الوصول إلى لقب أستاذ دولي، واتخذ تعليم الشطرنج مهنة له، بينما واصلت جينفر وحصلت على لقب أستاذ دولي كبير، وعلى خطى شقيقها اتخذت التعليم مهنة، ولكن في مجال تأليف الكتب التي تشرح اللعبة.

آباء وأبناؤهم

ممارسة الوالدين لمهارة معينة وهواية أمام أبنائهم تدفع الابن لتعلم الشيء، والحال نفسه ينطبق على الشطرنج، حيث يمارس أحد الوالدين اللعبة في المنزل ليتدرب فيعلمها لأبنائه. وعالم الشطرنج مليء بالعوائل التي امتهنت الأمر نفسه ولعل أهمهم:

كارلسن

للوالدين دور في توجيه الاهتمام وإن كان دورا بسيطا، هنريك كارلسن اهتم بتعليم ابنه الشطرنج حين لاحظ اهتمامه بحل الألغاز، ولم يمض وقت إلا وتمكن التلميذ من هزيمة أستاذه. وبينما لم يحمل والد ماغنوس أي لقب لأنه يمارس اللعبة لنفسه، إلا أن نجم ابنه برز وتمكن من حمل لقب أستاذ دولي كبير في سن صغير.

ستيازكين

ستيازكين نيكولاييفيتش حمل لقب أستاذ دولي كبير وبطل روسيا لـ 5 مرات، اتجه لتعليم اللعبة وكتابة كتب عن نظريات الشطرنج، وفي أحد مباريات الشطرنج التقى بأولجا لاعبة الشطرنج التي تحمل لقب أستاذ دولي كبير وتزوجا، ولم يمنعما شغفهما للعبة من إهمال تعليمهما لابنتهما آنا التي حملت لقب أستاذ دولي. وما زالت أولجا تحرص على جعل الشطرنج هواية لابنتها وليست مهنة.

العائلة

كريستينا فويسر إحدى أقوى لاعبات رومانيا للشطرنج، وتحمل لقب أستاذ دولي للشطرنج، تزوجت من لاعب الشطرنج والأستاذ الدولي أوفيديو فويسور، خلال مسيرتها فازت بعدد من الألقاب وحملت عددا من الميداليات، وهذا كان دافعا لابنتيها، حيث احترفت سابينا اللعب وحملت لقب أستاذ دولي كبير في سن مبكرة، ومثلت كلا الدولتين رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أما شقيقتها الصغرى مايلا حملت لقب أستاذ دولي.

الأزواج

عادة ما يلتقي المثيل بمثيله، ولاعب الشطرنج لحبه للتحدي نجد أن عباقرة الشطرنج أغلبهم تزوجوا بمن يشاركهم الميول نفسه.

أليخين

بطل الشطرنج الروسي ألكسندر أليخين حين لعب ضد جريس بطوكيو، كانت الجائزة أحد كتبه، ومن بعدها تزوجا وحصدت عددا من الجوائز. بينما كان ألكسندر هو الزوج الخامس لها كانت هي الزوجة الرابعة.

كارياكن

النابغة سيرغي كارياكن أصغر حامل لقب أستاذ دولي كبير، تزوج لفترة محدودة من لاعبة الشطرنج الأوكرانية وحاملة لقب أستاذ دولي كاترينا دولزيكوفا.

أرونيان

الرابع عالميا في الاتحاد الدولي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير ليفون أرونيان، التقى بالأسترالية آريان كايلي التي تحمل لقب أستاذ دولي في بطولة العالم للشباب ومن ثم تزوجا.

كوستينيوك

ملكة الشطرنج الكسندرا كوستينيوك الروسية التي حملت لقب أستاذ دولي كبير بعمر (14) لتصبح أصغر امرأة في العالم حققت اللقب، تزوجت في سن الـ (18) من لاعب الشطرنج السويسري، ومن ثم تركته وتزوجت مجددا من الروسي والأستاذ الكبير بافل تريغوبوف.