شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يطير الى الاسكندرية الخميس استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري بدون راحة عقب الخسارة من ذئاب الجبل
بدأ المران بالبدلاء والمستبعدين بتدريبات بدنية قويه للاعبين ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم بالإضافة إلى العرضيات من الجانبين والتسديد على المرمى من خارج المنطقة.
شهد المران غياب بعض اللاعبين الأساسيين بعد حصولهم علي راحة سلبية اليوم، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين ، وأتم المران بتقسيمة للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين والعمل على معالجتها.
وكان اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية قد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان لاجتماع في التاسعة مساء غدا الأربعاء لبحث الأوضاع المتدهورة التي يشهدها فريق الكرة في الآونة الأخيرة ولاقت غضب الشارع الاسماعيلاوي.
وأغلق الاسماعيلي صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية ، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.
واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدارعلى إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.
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