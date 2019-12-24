حكام مباريات الاربعاء بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل

وتختتم غدًا منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة أربعة مواجهات مثيرة تجمع انبى مع حرس الحدود وسموحة مع الجونة وطلائع الجيش مع المصرى البورسعيدى وبيراميدز مع وادى دجلة.

وجاء توزيع الحكام على المباريات على النحو التالي:

- إنبي مع حرس الحدود: محمد عباس قابيل وعماد العقاد وأحمد عبد الغني .. ومعهم هاني أمين حكما رابعا.

يستضيف انبى نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر غدًا على ستاد بتروسبورت فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة بينما خسر الفريق السكندرى من المقاولون العرب بهدف دون رد.

- سموحة مع الجونة : هشام الفلال وعدي عيد وسيد حسن .. وعماد عطا حكما رابعا.

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ويستدرج سموحة نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر غدًا على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة.

- طلائع الجيش مع المصري: محمود عاشور وأحمد صلاح ومحمد عطا .. ومجدي خاطر حكما رابعا.

ويواجه طلائع الجيش نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر غدًا على ستاد السويس الجديد فى مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فيما تعادل الفريق البورسعيدى مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة .

- بيراميدز مع وادي دجلة: محمد سلامة وأحمد بكر وأسامة عبد اللطيف .. وحسين الكريمي حكما رابعا.

ويستدرج بيراميدز نظيره وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء غدًا على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.