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الوحدة يمدد تعاقده مع وليد باخشوين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد وليد باخشوين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على "تويتر": جددت إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر عقد لاعب الفريق الأول وليد باخشوين لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحضور توفيق تونسي المشرف العام على فريق كرة القدم.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب دوري كأس للمحترفين من 12 مباراة، حقق الفوز في 7 مناسبات فيما خسر في 5 مواجهات.

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