شكرا لقرائتكم الوحدة يمدد تعاقده مع وليد باخشوين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد وليد باخشوين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.
وقال الوحدة في حسابه الرسمي على "تويتر": جددت إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر عقد لاعب الفريق الأول وليد باخشوين لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحضور توفيق تونسي المشرف العام على فريق كرة القدم.
ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من 12 مباراة، حقق الفوز في 7 مناسبات فيما خسر في 5 مواجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يمدد تعاقده مع وليد باخشوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.