شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم يخاطب الأندية مجددًا بشأن مقترحاتها في اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم رئاسة عمرو الجنايني، خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها وقبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من "فيفا" بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها، أشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح فيفا، كما حدد الخطاب مدة شهر من تاريخه لتسلم مقترحات الأندية، وكان اتحاد كرة القدم قد أر سل للأندية خطابا سابقا بالموضوع بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدًا لاعتمادها قبل عرضها على "فيفا"، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التي كان مقررا لها سبتمبر الماضي تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية والتي ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخرًا سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.

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وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل.

واستقبلت اللجنة مؤخرًا سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة "فيفا".

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على مطالبة أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الـvar ، والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز بعد إنهاء المجلس معظم الاتفاقات الخاصة بتطبيق التقنية والشركات المنظمة للتقنية في الدوري المصري.