شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة النادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 82/68 فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم فى ثاني جولات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة شهد اللقاء تفوق الأهلى فى كل فترات المباراة حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 22/25 و44/ 30 و50/ 63 و82/68.

وشهدت المباراة اقتصار الحضور على مجلس إدارة الناديين ومجلس إدارة اتحاد كرة السلة بناءً على قرار اتحاد اللعبة بمنع الصحفيين والإعلاميين بالإضافة لمنع الجماهير من جانب الأمن، وشهد محيط النادى الأهلى بالجزيرة إجراءات أمنية مشددة قبل واثناء وبعد المباراة.

وقدم رامي جنيدي وأليكس يونج أداءً قويًّا، بينما تميز إبراهيم الجمال في تنفيذ الرميات الثلاثية، التي رجحت كفة الفريق، الذي تقدم بنتيجة 44-30 في نهاية الفترة الثانية.

واستمر الأداء المميز من جانب لاعبي الأهلي أيمن شوكت ومحمد أبو النصر ومودي الجارحي، ليتمكن الأهلي من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 82-68.

وكانت مباراة دور الـ16 بكأس مصر والتى جمعت الفريقين شهدت أحداث شغب بعد التواجد الجماهيري فى المباراة، رغم منع الحضور، وتم توقيع عقوبات مالية وإيقافات على كل من الناديين .

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وأعلن اتحاد السلة أمس عن إمكانية حضور الصحفيين من حاملى بطاقات وتصاريح اتحاد اللعبة، إلا أنه تقرر منذ قليل منع حضور الصحفيين والإعلاميين دون أسباب .

كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءًا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر.

وتم الإعلان عن رسوم القيد والتي تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى .

وفيما يخص الدورى الممتاز ب فتبلغ رسوم القيد 2400 عن كل لاعب أو لاعبة، وعلى مستوى الناشئين حتى 14 سنة فتكون الرسوم 1200 جنيه فقط.