شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حازم إمام يضع الزمالك فى ورطة أمام الإنتاج الحربى بعد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك للإصابة، أمام الإنتاج الحربى بالدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، واضطر الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لإجراء تبديل بخروج حازم إمام المصاب، ونزول محمود حمدى الونش "المدافع" للعب فى مركز الظهير الأيمن نظرًا لعدم وجود بديل لحازم، ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما ، في حين يحتل الانتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد عواد ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومصطفى فتحى ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمود الونش ، فيما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد ومحمد صبحى.

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بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما ، في حين يحتل الانتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات الغائبة مشددًا على ضرورة التركيز أمام المرمى لتلافى ظاهرة إهدار الفرص السهلة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة.

وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه فى انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب.