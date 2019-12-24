فيديو.. أبو جبل يتألق ويحافظ على نظافة شباكه فى الدقيقة 43 أمام الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، وحافظ على نظافة شباكه بعد التسديدة الصاروخية التى سددها علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربى فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما ، في حين يحتل الانتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الزمالك والإنتاج الحربي التى يديرها لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابع. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو. Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد. فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومصطفى فتحى ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمود الونش ، فيما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد ومحمد صبحى. بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من: بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا خط الهجوم: محمود عادل - باسم مرسي وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات الغائبة مشددًا على ضرورة التركيز أمام المرمى لتلافى ظاهرة إهدار الفرص السهلة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة. وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه فى انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب.

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