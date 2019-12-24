شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يدعو مجلس الدراويش لاجتماع مهم مساء غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لاجتماع في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء لبحث الأوضاع المتدهورة التي يشهدها فريق الكرة في الآونة الأخيرة ولاقت غضب الشارع الإسماعيلاوي.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالي أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.

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واستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بدون راحة عقب الخسارة من ذئاب الجبل، وبدأ المران بالبدلاء والمستبعدين بتدريبات بدنية قوية للاعبين ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم بالإضافة إلى العرضيات من الجانبين والتسديد على المرمى من خارج المنطقة.

شهد المران غياب بعض اللاعبين الأساسيين بعد حصولهم علي راحة سلبية اليوم، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين، وأتم المران بتقسيمة للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتي تم ايقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والعمل على معالجتها.