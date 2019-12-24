شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يهدر الهدف الأول لفريق الإنتاج الحربي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 10 للدوري، لتصبح النتيجة 1/0 لفريق الزمالك، وتلقي باسم مرسي كرة عرضية من الجانب الأيمن إلا أنه فشل في استلامها لتصطدم بقدمه وتصل سهلة الي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 20 دقيقة. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: مصطفى محمد. فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومصطفى فتحى ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمود الونش ، فيما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد ومحمد صبحى. بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما ، في حين يحتل الانتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات. Advertisements

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