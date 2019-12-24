مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر بالجولة العاشرة بالدوري المصري مواجهة الليلة ستجمع بين الزمالك والانتاج الحربي الفريقين المتقاربان بجدول الدوري المصري وذلك بالطبع يعطي أهمية إضافية لمواجهة الليلة بالإخص أن الزمالك سيخوض مواجهة الليلة ولدية دوافع كبيرة لحصد نقاط اللقاء الثلاثة بعدما أن واصل نزيف النقاط أمام سموحة ولكن كان هناك تحسن إلى حداً ما في الأداء الفني للفارس الأبيض وذلك جعل البعض يتقبل الخروج من مواجهة سموحة بنقطة التعادل بالإخص أن الفريق الأبيض قد خاض مواجهة سموحة بعدما أن تلقي الهزيمة بثلاثية من طلائع الجيش.

Advertisements

مباراة الزمالك والانتاج الحربي ستكون المواجهة الخامسة الذي يخوضها الزمالك تحت قيادة مدربة الفرنسي باتريس كارتيرون لذلك لن يكون من المقبول لعشاق الفارس الأبيض مواصلة نزيف النقاط بالإخص أن البعض قد ألتمس العذر للمدير الفني الفرنسي بعدما أن تلقي هزيمتة بثلاثية أمام طلائع الجيش وذلك بسبب عدم التعرف الجيد من جانب المدرب الفرنسي علي الفريق بصورة جيدة ولكن بعدما أن ظهر الزمالك بصورة جيدة نوعاً ما خلال لقائة الأخير أمام سموحة السكندري وبالتالي لن يتقبل عشاق الفارس الأبيض ذلك العذر ولكن من المفترض أن يكون هناك تطور وتحسن في نتائج بشكل تصاعدي ولن يكون من المقبول الرجوع إلي الخلف.

الزمالك بدأ مواجهة سموحة بشكل مميز حيث قد ظهرت لدية الزمالك قدرة كبيرة علي الخروج بالكرة وتلك النقطة كانت من أهم سلبيات الزمالك خلال مواجهة طلائع الجيش وقد كان هناك ثغرة لدية سموحة ساعدت الزمالك بشكل كبير للخروج بالكرة وبالإخص من منطقة العمق وهي المساحات في وسط ميدان سموحة وبالتالي تلك النقطة أعطت حرية التحرك للدولي التونسي فرجاني ساسي أيضاً من النقطة التي ساعدت ساسي بحرية في منطقة العمق هي توظيف أشرف بن شرقي في منطقة الطرف ولم يقوم بالدخول المتكرر لمنطقة العمق كما هو معتاد ولكن مازال اللاعب التونسي لم يصل إلي أعلي مستوياتة.

علي الرغم من عدم وصول فرجاني ساسي إلي أعلي مستوياتة ولكن اللاعب التونسي كان المحرك الرئيسي للمارد الأبيض خلال مواجهة سموحة وبالإخص خلال شوط اللقاء الأول, بالطبع عودة ساسي إلي جزء من مستواة المعهود أمر إيجابي ولكن النقطة السلبية عدم وجود حلول متنوعة لدية الزمالك حيث لم يكن هناك خطورة لدية الزمالك من الأطراف وعلي الرغم من التقدم الهجومي من جانب الظهيرين وبالإخص الظهير الأيمن حازم إمام أما بالنسبة الجناحين فقد أعتمد كارتيرون علي الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وذلك ليس التوظيف الأمثل للاعب المغربي بن شرقي حيث من الأفضل الأعتماد علية في منطقة العمق أو علي الأقل أن يكون لدية مهام بالدخول لمنطقة العمق ولكن خلال مواجهة سموحة اللاعب لم يكن لدية أدوار سوي التحرك في منطقة الطرف بشكل فردي في ظل ضعف القدرات الهجومية للظهير الأيسر محمد عبد الشافي.