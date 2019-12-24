الامارات | الجزيرة يحسم الـ"ديربي" ويطيح بالوحدة من الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحسم الـ"ديربي" ويطيح بالوحدة من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الجزيرة للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه على جاره الوحدة في "ديربي أبوظبي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد بني ياس في الشامخة ضمن دور الستة عشر ليواصل بذلك "فخر أبوظبي" مشواره في المنافسة بعد أن أقصى أحد أبرز الأندية التي كانت مرشحة للمنافسة على اللقب.

ويدين فريق الجزيرة بالفضل في تأهله للبديل زايد العامري الذي استطاع أن يسجل هدفين في غضون 7 دقائق ليقود فريقه للتأهل 3-1 بعد أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 لكل فريق.

وسجل العامري هدفه الأول في الدقيقة 63 وأضاف الثاني في الدقيقة 70، بينما كان زميله علي مبخوت افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

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وكانت أهداف الوحدة جاءت في الدقيقة 58 بواسطة طحنون الزعابي و2+90 عبر الارجنتيني سبستيان تيغالي.

وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 حينما تلقى لاعب العنابي، حسين عباس البطاقة الحمراء بسبب تدخل عنيف على مهاجم الجزيرة علي مبخوت.

يذكر أن المباراة حضرها 2925 متفرج.