الامارات | تحديد موعد استئناف الدوري العراقي بعد توقف 3 شهور

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد استئناف الدوري العراقي بعد توقف 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاول من فبراير المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري المتوقفة منذ ما يقارب ثلاثة اشهر بسبب التظاهرات الاحتجاجية المستمرة في معظم المدن العراقية، بالاعتماد على صيغة جديدة تتماشى مع الظروف الراهنة.

وعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي الاندية العشرين المشاركة في البطولة، ناقشوا فيه عدة اراء وافكارا لكيفية استئناف المسابقة في ظل مشاكل مالية وفنية تعانيها الاندية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة رئيس لجنة المسابقات علي جبار "علينا متابعة مسابقة الدوري واستئنافها ولكن وفق صيغ تتماشى مع الظرف الحالي الذي تمر به البلاد".

Advertisements

وتوقفت المسابقة مطلع اكتوبر الماضي نتيجة اندلاع التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد ومدن اخرى في الجنوب.

واوضح جبار "هناك خياران، نعتمد احدهما بعد الاول من فبراير المقبل، في حال تواصل التظاهرات سنتابع البطولة من مرحلة واحدة وبمشاركة طوعية امام الفرق ولن يكون هناك هبوط، بعض الفرق تعاني مشاكل مالية وتريد ان تبقى في المسابقة".

وأضاف "اما اذا انتهت التظاهرات قبل هذا التاريخ سيستأنف الدوري لكن بنظام مرحلة واحدة بمشاركة جميع الفرق مع الاخذ بالاعتبار المراحل الاربع التي توقفت المسابقة بعدها".

وياتي اجتماع الاتحاد العراقي مع ممثلي الاندية المشاركة في المسابقة غداة ضغوطات مارستها الاندية على الاتحاد لحضه على ايجاد صيغ تمكن من عودة البطولة بعد ان غضت لجنة المسابقات الطرف عنها خلال فترة التوقف.