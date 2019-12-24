شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز والتي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء. وضم التشكيل اللاعبين: محمد أبوجبل في حراسة المرمى. Advertisements محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغنى – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي- يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم. ويجلس على دكة البدلاء: محمد عواد – محمود الونش – محمد حسن – محمد اوناجم – مصطفي فتحي – اسلام جابر – كريم بامبو.

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