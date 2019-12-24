شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي: ليستر قدم أوراق اعتماده في السباق على لقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي عن اعتقاده بأن فريق نادي ليستر سيتي قدم أوراق اعتماده في السباق على لقب البريميرليج، وذلك قبيل مواجهة المتصدر ليفربول ضمن مباريات فترة الاحتفالات بالعام الجديد «بوكسينج داي».

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وقال فاردي، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم الثلاثاء «أعتقد بأننا نثق تماما بقدرتنا لكننا كنا نعلم بأن علينا إظهار ذلك في كل مباراة تلو الأخرى. وأرى بأننا حاليا نستحق المكانة التي وضعنا أنفسنا بها»، في إشارة إلى احتلال ليستر المركز الثاني خلف الريدز.

وأضاف هداف المسابقة حتى الآن برصيد 17 هدفا «مثلما أوضحت نعلم بأننا نمتلك الكثير من المواهب والإمكانات ونعلم بأننا نستطيع إلحاق الضرر بالفرق عندما نقدم أفضل مستوياتنا. ولدينا خيبة أمل قليلا بسبب النتيجة أمام مانشستر سيتي لكن علينا نسيان الأمر والاستعداد لمباراة ليفربول».

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي.