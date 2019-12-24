شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان يستهدف نجم برشلونة بعرض رسمي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قد يرصد ١٢مليون يورو من أجل اللاعب التشيلي "أرتورو فيدال" في يناير القادم .

Advertisements ووافق رئيس النادي الإيطالي مبدائيا علي التعاقد مع اللاعب في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة . ويشعر فيدال بالإنزعاج في النادي الكتالوني بسبب جلوسه علي الدكة وعدم مشاركته كثيراً تحت قيادة المدير الفني للفريق "أرنستو فالفيفردي" والذي يفضل راكيتيتش وبوسكيتس والهولندي دي يونج في وسط الفريق . جدير بالذكر أن فيدال قد إنتقل لبرشلونة في الميركاتو الصيفي ٢٠١٨ من بايرن ميونخ وكان أحد أحلامه المشاركة بشكل أساسي مع النادي ولكن بات الأمر صعباً في برشلونة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يستهدف نجم برشلونة بعرض رسمي في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.