النصر يضرب ضمك ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استغل النصر ضعف خبرة لاعبي ضمك وحول خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز عريض 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل إلى دور الثمانية ويلحق بفريق أبها الذي تأهل عقب إطاحته بحامل اللقب فريق التعاون أمس الأول.

تقدم ضمك أولا بهدفي مازن شرارة في الدقيقتين 38 و44 لكن تفوقه لم يستمر بعد أن تقمص المغربي عبدالرزاق حمدالله دور البطل في النصر بتسجيله 3 أهداف، بدأها بالأول من ضربة جزاء أواخر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف يحيى الشهري هدف التعديل (76) الذي سبقه طرد لاعب أبها مهند النجعي لدخوله القوي على لاعب النصر، البرازيلي بيتروس ماثيوس.

وفي الدقيقتين 83 و84، أضاف حمدالله هدفين سريعين للنصر الأول من ضربة جزاء، ليصبح رصيده في المباراة 3 أهداف (هاتريك).