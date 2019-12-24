المنتخب يختتم العربية بفضيتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة حقق المنتخب السعودي للمبارزة فضية سلاح الابيه بالبطولة العربية (عمومي) التي اختتمت أمس في الكويت، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب الكويتي 45/‏38. وكان المنتخب السعودي الذي مثله أحمد آل حسين وزكريا الداوود وجواد الداوود ومهنا الحمود، تأهل للنهائي بعد تجاوزه نظيره الإماراتي بنتيجة 45 /‏38 بالدور نصف النهائي، لينهي الأخضر السعودي مشواره في البطولة بتحقيق ميداليتين فضيتين بعد أن حقق زكريا الداوود ميدالية في منافسات (الفردي). وبذلك يختتم اتحاد اللعبة حصيلته من الميداليات لعام 2019 بتحقيق 48 ميدالية (16 ذهبية و13 فضية و19 برونزية) تنوعت بين دولية وآسيوية وعربية وخليجية.



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