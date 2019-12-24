يناير 2020.. كوكتيل رياضي عالمي بنكهة سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يكمل الشهر الأول من العام الجديد 2020، يناير المقبل، ما بدأته الرياضة السعودية من حيث جذب أنظار العالم بتنظيم واحتضان الغالبية العظمى من البطولات والألعاب والفعاليات على مختلف المستويات، حتى إن القارة باتت بأكملها تدين للسعودية بعد منحها أوليات كثيرة في استقطاب بطولات كانت محتكرة على دول من جميع القارات باستثناء القارة الأكبر، القارة الصفراء آسيا، كاجتذاب 550 لاعبا من 62 دولة للتنافس على رالي دكار كحدث ينظم للمرة الأولى في القارة، وكذلك الفوز بتنظيم كأس السوبر الإسبانية بنظامه الجديد المتمثل في مشاركة 4 فرق، حيث تستضيفه السعودية 3 سنوات بدءا من يناير المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، وهذان الحدثان وحدهما كافيان لضمان جذب أنظار العالم نحو السعودية لما لهما من أرضية ومتابعة رسمية وشعبية.

وكانت السعودية ودعت الشهرين الأخيرين من عام الحالي 2019 بتنظيم بطولات عالمية، مثل سباق فورمولا إي وهو أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى، ونزال الدرعية التاريخي في بطولة العالم للوزن الثقيل بين الملاكمين، المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور، المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، والبريطاني أنتوني جوشوا، الفائز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد. وكذلك كأس الدرعية للتنس، البطولة الأولى للمحترفين، وتنافس فيها أفضل لاعبي العالم في اللعبة، إضافة إلى مهرجان الدرعية للفروسية بمشاركة فرسان عرب وأجانب، فيما اختتم العام باستضافة الكلاسيكو الإيطالي الذي جمع يوفنتس وبلاتسيو وتوج به الأخير بفوزه 3-1.

أحداث رياضية مهمة في يناير