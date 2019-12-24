«فار» آسيا يلاحق اللاعبين تحت 23 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في جميع مباريات بطولة آسيا تحت (23 عاما)، والتي ستقام في تايلاند العام المقبل خلال الفترة من 8 إلى 26 يناير المقبل.

وقال الاتحاد إن كرة القدم الآسيوية تستعد لتسجيل محطة تاريخية عبر تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد خلال جميع مباريات بطولة آسيا تحت (23 عاما).

وطبق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في قارة آسيا اعتبارا من دور الثمانية في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات في يناير الماضي.

وسوف تكون بطولة آسيا تحت (23 عاما) أول بطولة في الاتحاد الآسيوي تشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مبارياتها البالغ عددها 32 مباراة.

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وتشهد هذه النسخة تنافسا بين 15 منتخبا من أصل 16، من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في اليابان.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي، سلمان آل خليفة، «ستكون بطولة آسيا تحت (23 عاما) في تايلاند فرصة جديدة لإظهار قدرات التحكيم الآسيوي».

وقد خضع جميع الحكام الذين تم اختيارهم من أجل تطبيق نظام فار في البطولة آسيا تحت (23 عاما) 2020 في تايلاند، لتدريبات مكثفة من أجل التعامل مع المعايير والمتطلبات التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب).

ومن أجل ضمان القدرة على تطبيق هذه المعايير، تم تنظيم 6 دورات وندوات للحكام منذ مارس 2017.

وسوف ينحصر تطبيق حكم الفيديو المساعد على 4 حالات في المباريات، وهي: احتساب أو عدم احتساب الهدف وضربات الجزاء والبطاقات الحمراء والخطأ في تحديد هوية اللاعب.