نور يلعب دور المنقذ في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

استنجدت إدارة نادي الاتحاد بالقائد السابق للفريق الأول لكرة القدم محمد نور للعب دور في إنقاذ ما يمكن، وتسخير خبراته في انتشال لاعبي الفريق الأول من الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها في الفترة الحالية، والتي انعكست على أدائهم الفني خلال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما كلف الفريق التعرض إلى هزائم متتالية، آخرها الخسارة من الفيحاء 1-4 ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري.

وبات نور يشكل حضورا يوميا في تدريبات الفريق، حيث يلعب عددا من الأدوار، أهمها تحفيز اللاعبين وبث روح الحماس فيهم.

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من جهة ثانية أكدت صحيفة Blic الصربية أن نادي بيشكتاش التركي بات مستعدا لضم المهاجم ألكسندر بيرجوفيتش من صفوف فريق الاتحاد مقابل 10 ملايين يورو.

يأتي ذلك في وقت يبحث فيه النادي التخلص من اللاعب لرواتبه العالية مقابل ضعف مردوده الفني.

على صعيد آخر بدأت إدارة النادي إعداد التقارير المالية متضمنة الإيرادات والمصروفات تأهبا لعقد الجمعية العمومية غير العادية في يناير المقبل.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل وافقت على طلب مجلس الإدارة الحالي برئاسة أنمار الحائلي لبحث الحلول العاجلة لإنقاذ النادي ماليا، ومواصلة الإدارة عملها دون العودة مجددا لتكليف مجلس إدارة آخر.