شكرا لقرائتكم نادي مصر يتعادل مع المقاصة بنتيجة 2 / 2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل نادى مصر مع مصر المقاصة بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أحمد الشيخ لاعب نادى مصر هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة، وأحرز أحمد سعيد أوكا مدافع أف سى مصر هدف التعادل للمقاصة "هدف فى مرماه"، وسجل ميدو جابر لاعب المقاصة الهدف الثانى لفريقه من ضربة جزاء فى الدقيقة 77، وفى الدقيقة 90 نجح رضا الويشى فى إحراز هدف التعادل لنادى مصر.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة، ليرتفع رصيد نادى مصر للنقطة 8 محتلاً المركز الخامس عشر بعد أن خاض 10 مباريات، فاز فى لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 11 أهداف، فيما ارتفع رصيد المقاصة للنقطة التاسعة محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفًا.

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خاض نادى مصر المباراة بتشكيل مكون من.. عصام ثروت، أحمد سعيد أوكا، مصطفي كالوشا، محمود شبانه، علاء عطا، محمد جمال، اسلام صالح، احمد يوسف، محمود اسماعيل رامبو، كليف نياكيا، احمد الشيخ.

وخاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من.. محمود حمدي، عاصم سعيد، حسنى فتحى، محمد الدسوقى، أحمد ياسين، مصطفى شبيطة، محمد مسعد، محمد متولي كناريا، صلاح عاشور، محمد جابر ميدو، إيدو موسيس.