شكرا لقرائتكم محافظ الإسماعيلية يجتمع مع ابراهيم عثمان لبحث أوضاع الاسماعيلي المتدهورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية ، مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان لاجتماع في التاسعة مساء غدا الأربعاء لبحث الأوضاع المتدهورة التي يشهدها فريق الكرة في الآونة الأخيرة ولاقت غضب الشارع الاسماعيلاوي.

وتلقى الإسماعيلى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدرأويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دورالثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

وأغلق الاسماعيلي صفحة بطولة الدورى بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية ، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

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واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدارعلى إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري بدون راحة عقب الخسارة من ذئاب الجبل ، وبدأ المران بالبدلاء والمستبعدين بتدريبات بدنية قويه للاعبين ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم بالإضافة إلى العرضيات من الجانبين والتسديد على المرمى من خارج المنطقة.

شهد المران غياب بعض اللاعبين الأساسيين بعد حصولهم علي راحة سلبية اليوم، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين، وأتم المران بتقسيمة للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين والعمل على معالجتها.