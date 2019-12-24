شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: ماراثون زايد ليس حدث رياضى مجتمعى وإنما فكرة عظيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، أن نسخة ماراثون زايد التى تطلق بالسويس ليس حدث رياضى مجتمعى وإنما فكرة عظيمة تم تطويرها لانه يحمل اسم الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرجل العزيز على قلب كل مصرى واصبح الرابط الأساسى بين شعبى مصر والامارات .

واكد صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة بأحد فنادق القاهرة أن الماراثون يشارك فيه أكثر من ٢٠ ألف شخص وفى نسخ سابقة شارك أكثر من ٦٠ ألف وسيكون الماراثون معبر بشكل حقيقى عن الرياضة بأسمى معانيها بعد ما بات علامة إنسانية ما بين ابو ظبى و نيويورك والقاهرة مع تقديم الشكر لمجلس ابو ظبى الرياضى على التعاون .

وتابع وزير الرياضة ، أن عوائد الماراثون ستذهب لصالح معهد الأورام وسيكون له مدلوله الكبير ويعكس مدى الترابط بين القيادات السياسية فى مصر والامارات .

من جانبه ، أكد جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بمصر أن هدف مصر والامارات واحد لا تفرضه مكانة ورسالة كل منهم بل يفرضه دورهم على مدى التاريخ

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وأضاف الجنيبى خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري فى أحد فنادق القاهرة أن العلاقة بين مصر والامارات ستبقى نموذج يحتذى به فى كل مكان وزمان فالاماكن والتواريخ والزيارات و الاهداف تتداخل لتصبح مكانا واحدا وتاريخا وهدفا واحدا لاننا معا دائما

وأشار سفير الإمارات أنه يأمل أن تكون هذه النسخة من الماراثون بردا وسلاما وشفاء لجميع مرضى المعهد القومى للأورام.

وشهد المؤتمر الصحفى عزف النشيد الوطنى المصرى والإماراتى فى افتتاح المؤتمر ، ويشهد المؤتمر حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة النصرية والإماراتية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري الذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.