شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الزمالك.. مدرب الأحمال يغيب عن عمليات الإحماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الزمالك..



تغيب اليوناني أنطونيو مدرب أحمال فريق الزمالك عن عمليات إحماء الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يتواجد في مصر خلال رحلة الفريق لزامبيا للقاء زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لتولي تدريب المستبعدين، حيث يسافر الفريق إلى زامبيا بنفس قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي، التى تقام بملعب استاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني التشكيلة التي يخوض بها مباراته ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، في واحدة من أصعب مبارياته التي ستقام بملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة للبطولة المحلية الأشهر والتي يبحث فيها المارد الأبيض عن استعادة الانتصارات من جديد وذلك بعد سلسلة من الاخفاقات شهدتها نتائج القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك



وجاء تشكيل الزمالك اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – محمود علاء – حازم امام

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

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خط الهجوم: أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – مصطفى محمد

الإنتاج الحربي ضد الزمالك



يدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثاً عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذي يطارده في بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل سلبياً مع سموحة في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك



وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء في مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبي لضمان استعادة الانتصارات الغائبة مشدداً على ضرورة التركيز أمام المرمى لتلافى ظاهرة إهدار الفرص السهلة التي حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك



على الجانب الأخر، دخل فريق الإنتاج الحربي مباراة الليلة بحثاً عن النقاط الثلاث حيث يطمح مختار مختار المدير الفني للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما في ظل تساوى الفريقين في عدد النقاط بجدول الدوري مما يمنح الفائز بالمباراة دفعة هائلة في جدول المسابقة ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك



وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الانتاج الحربى على خبرة لاعبيه فى إنتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب ، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكون من : "عامر عامر ، أحمد شديد قناوى، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي ، امادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل ، علاء سلامة، باسم مرسى".