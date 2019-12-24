قائمة وادى دجلة لمباراة بيراميدز

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جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة دجلة كلاً من..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، عمرو ميرا، محمد رضا.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، حيث سبق وتعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

ويسعى عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق سعياً للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مباراة دجلة مكون من :"المهدي سليمان ومحمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصورومحمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وجون أنطوي"

فى الوقت الذى يسعى فيه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غالى أمام منافس قوى لايستهان بقدرات لاعبيه.