شكرا لقرائتكم أحمد الكأس يقرر الرحيل عن القيادة الفنية للأوليمبى السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد الكأس الرحيل عن القيادة الفنية للأوليمبى السكندرى بعد الهزيمة التى منى بها الفريق اليوم على ملعبه عز الدين يعقوب أمام الحمام المطروحى بهدفين مقابل هدف وهو ما اوقف رصيده عند 11 نقطة فى المركز العاشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ، وهو ما عقد موقف الفريق وأصبح مهددا بقوة للهبوط للدرجة الثالثة خاصة وأن الموسم الحالى سيهبط فيه أصحاب المراكز الخمسة الأخيرة من كل مجموعة للقسم الثالث .

كانت نتائج اليوم قد أسفرت عن تعادل فريق فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور خارج ملعبه سلبيا مع أبو قير للأسمدة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 13 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة .

Advertisements

كما واصل غزل المحلة نتائجه الجيدة محققا الفوز بخماسية نظيفة على بيلا ليستمر فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 20 نقطة ، كما حقق بلدية المحلة فوزا صعبا على دكرنس بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الخامس ، كما تعادل الرجاء المطروحى ودمنهور إيجابيا بهدف لمثله ليرفع الاول رصيده إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد الثانى إلى 15 نقطة ، بينما حقق المنصورة فوزا مهما على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 13 نقطة بينما تجمد رصيد الثانى عند 3 نقاط، بينما نجح الحمام بقيادة مجدى طلبه فى تحقيق الفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس .

وقد أكد احمد الكأس أنه اتخذ القرار قبل مباراة اليوم أمام الحمام وأنه بغض النظر عن النتيجة ، فإنه قرر الرحيل قبل المباراة وكان ينتظر فقط تقديمها لمجلس الإدارة برئاسة النائب طارق السيد الذى يكن له كل تقدير واحترام .