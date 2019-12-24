شكرا لقرائتكم أحمد الكأس يقرر الرحيل عن القيادة الفنية للأوليمبى السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت نتائج اليوم قد أسفرت عن تعادل فريق فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور خارج ملعبه سلبيا مع أبو قير للأسمدة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 13 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة .
كما واصل غزل المحلة نتائجه الجيدة محققا الفوز بخماسية نظيفة على بيلا ليستمر فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 20 نقطة ، كما حقق بلدية المحلة فوزا صعبا على دكرنس بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الخامس ، كما تعادل الرجاء المطروحى ودمنهور إيجابيا بهدف لمثله ليرفع الاول رصيده إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد الثانى إلى 15 نقطة ، بينما حقق المنصورة فوزا مهما على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 13 نقطة بينما تجمد رصيد الثانى عند 3 نقاط، بينما نجح الحمام بقيادة مجدى طلبه فى تحقيق الفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس .
وقد أكد احمد الكأس أنه اتخذ القرار قبل مباراة اليوم أمام الحمام وأنه بغض النظر عن النتيجة ، فإنه قرر الرحيل قبل المباراة وكان ينتظر فقط تقديمها لمجلس الإدارة برئاسة النائب طارق السيد الذى يكن له كل تقدير واحترام .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الكأس يقرر الرحيل عن القيادة الفنية للأوليمبى السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.