شكرا لقرائتكم روي فيتوريا يكشف ما قاله للاعبي النصر بين الشوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال روي فيتوريا مدرب النصر أن فريقه لم يكن جيداً في مباراة ضمك بربع نهائي كأس الملك قبل أن يتم الحديث عن تفاصيل ذهنية، مشيراً إلى أن الانتصار برباعية كان من المفترض أن يكون أكبر.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: نحن المسؤولون عن اللحظات الجيدة والسيئة في المباراة، فلم نبدأ بشكل جيد وأعطيناهم الثقة لمهاجمة مرمانا وتسجيل هدفين، قبل أن نتحدث بين الشوطين عن أمور ذهنية يجب تغييرها وانطلق الشوط الثاني بإصرار أكبر وعزيمة وصنعنا الفارق.

وزاد: انتصرنا بأربعة أهداف مقابل هدفين وهي نتيجة مستحقة بالرغم من أنه كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، ومن جديد لا يهم من يسجل ما دامت الكرة تدخل الشباك.

وختم حديثه قائلاً: السؤال الدائم حول ضياع الفرق "مزعج"، اليوم على سبيل المثال حصلت لنا الكثير من الفرص واستطعنا تسجيل 4 أهداف منها، وصناعة الفرص لوحدها أمر جيد.