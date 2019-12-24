تشكيل الزمالك.. عواد يغيب للمرة الثانية وأوباما ومصطفى محمد في الهجوم

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الإنتاج الحربى بعد قليل فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامته باستاد السلام الدولى. ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعي، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وفى خط الوسط طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد. ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر فى مثليهما، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط من أصل 9 مباريات خاضهم فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر في 3.

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