شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرقبة تُبعد الشيشينى عن التواجد مع بعثة الزمالك أمام زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سامى الشيشينى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للإصابة فى الرقبة، وكانت السبب في ابتعاده عن التواجد فى إحماء فريق الزمالك فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، التى ستجمع بين الفريقين فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام، وبهذا يغيب الشيشينى عن التواجد فى بعثة الزمالك المتوجهة إلى زامبيا لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتم تعيين سامي الشيشيني في منصبه عقب اقالة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق بسبب سوء النتائج، وتعيين جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي كارتيرون والذي كان أول مهمة رسمية له في مباراة الشرقية في كأس مصر والتي حقق فيها الزمالك الفوز بسهولة، وقاد سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الزمالك، وأمير عبد العزيز المدرب مع محمد أسامة طبيب الفريق للمرة الأولى.

ويغيب أيضًا عن قائمة الزمالك المسافرة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو كل من محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز بسبب الإصابة التي كانت سببًا أيضًا في غيابهما عن المباريات الفترة الأخيرة، ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد مباراة الانتاج بأحد الفنادق القريبة من المطار قبل السفر لزامبيا في الثانية والنصف فجر الأربعاء استعدادًا للقاء زيسكو.

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يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.