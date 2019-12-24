شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى زامبيا بدون مدرب أحمال بسبب المستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب اليونانى أنطونيو، مدرب أحمال فريق الزمالك، عن عمليات إحماء الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع بينهما في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتغيب مدرب الأحمال عن لقاء اليوم، على أن يتواجد في مصر خلال رحلة الفريق لزامبيا للقاء زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لتولي تدريب المستبعدين، وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى بنفس قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي، التى ستقام بعد قليل باستاد السلام في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

وتضم القائمة 21 لاعبا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد مباراة الانتاج بأحد الفنادق القريبة من المطار قبل السفر لزامبيا في الثانية والنصف فجر الأربعاء استعدادا للقاء زيسكو.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما ، في حين يحتل الإنتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.