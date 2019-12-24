شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج باستاد السلام رغم إيقافه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مقصورة استاد السلام لمشاهدة مباراة فريق الكرة الأول بالنادى الأبيض أمام الإنتاج الحربى، التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعلق مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على حضوره المباراة رغم عقوبة لجنة الانضباط باتحاد الكرة وإيقافه عن حضور 3 مباريات، قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة".

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومصطفى فتحى ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمود الونش ، فيما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد ومحمد صبحى.

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بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما ، في حين يحتل الانتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.