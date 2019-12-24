شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكمًا رابعًا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، في حين يحتل الإنتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويلعب الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما يضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي ومحمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا ومحمود عادل - باسم مرسي

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ويسعى لاعبو الزمالك اليوم لمصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل أمام سموحة سلبيًا، ويدخل الأبيض اللقاء بحثًا عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده فى بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون.

كما طالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين من المسابقة.