شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يضم 20 لاعبًا لقائمة دجلة استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة دجلة كلاً من:

محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، عمرو ميرا، محمد رضا.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، حيث سبق وتعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

Advertisements

ويسعى عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق سعيًا للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مباراة دجلة مكون من: "المهدي سليمان ومحمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وجون أنطوي".

فى الوقت الذى يسعى فيه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غالى أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه.