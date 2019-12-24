شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وسفير الإمارات يتحدثان عن الهدف من ماراثون زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن نسخة ماراثون زايد التى تطلق بالسويس ليس حدثًا رياضيا مجتمعيًا وإنما فكرة عظيمة تم تطويرها لأنه يحمل اسم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرجل العزيز على قلب كل مصري وأصبح الرابط الأساسي بين شعبى مصر والإمارات، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده الوزارة بأحد فنادق القاهرة أن الماراثون يشارك فيه أكثر من 20 ألف شخص وفى نسخ سابقة شارك أكثر من ٦٠ ألف وسيكون الماراثون معبر بشكل حقيقي عن الرياضة بأسمى معانيها بعد ما بات علامة إنسانية ما بين القاهرة وأبو ظبى ونيويورك مع تقديم الشكر لمجلس أبو ظبى الرياضي على التعاون .

وأوضح وزير الرياضة أن عوائد الماراثون ستذهب لصالح معهد الأورام وسيكون له مدلوله الكبير ويعكس مدى الترابط بين القيادات السياسية فى مصر والإمارات .

من جانبه أكد جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بمصر أن هدف مصر والإمارات واحد لا تفرضه مكانة ورسالة كل منهم بل يفرضه دورهم على مدى التاريخ.

وأضاف الجنيبى خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري فى أحد فنادق القاهرة أن العلاقة بين مصر والامارات ستبقى نموذج يحتذى به فى كل مكان وزمان فالأماكن والتواريخ والزيارات والأهداف تتداخل لتصبح مكانًا واحدًا وتاريخًا وهدفًا واحدًا لأننا معا دائمًا.

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وأشار سفير الإمارات إلى أنه يأمل أن تكون هذه النسخة من الماراثون بردًا وسلامًا وشفاء لجميع مرضى المعهد القومي للأورام.

وشهد المؤتمر الصحفى عزف النشيد الوطنى المصرى والإماراتى فى افتتاح المؤتمر، ويشهد المؤتمر حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة النصرية والإماراتية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري الذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.