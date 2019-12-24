شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي
خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا
خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي
كان الفرنسي كارتيرون قد أعلن قائمة المباراة والتي تضم كلا من: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم .
بينما جاءت قائمة الإنتاج الحربي وفقًا لما أعلنه مختار مختار المدير الفني للفريق كالتالي: عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وابراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو نياس
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