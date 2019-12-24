شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميدو جابر يحرز هدف المقاصة الثانى فى شباك نادى أف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ميدو جابر لاعب مصر المقاصة، الهدف الثانى لفريقه فى شباك نادى أف سي مصر من ضربة جزاء بالدقيقة 77 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد الشيخ لاعب نادى مصر هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة، وأحرز أحمد سعيد أوكا مدافع أف سى مصر هدف التعادل للمقاصة "هدف فى مرماه"، ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الثانى فى المسابقة واستغلال تعثر الفريق الفيومى هذا الموسم، على الجانب الأخر شدد جهاز الكرة بالمقاصة على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التى تكلف شباك الفريق أهدافًا سهلة.

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وضم تشكيل نادى مصر كلاً من: عصام ثروت، أحمد سعيد أوكا، مصطفي كالوشا، محمود شبانه، علاء عطا، محمد جمال، اسلام صالح، احمد يوسف، محمود اسماعيل رامبو، كليف نياكيا، احمد الشيخ.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من: محمود حمدي، عاصم سعيد، حسنى فتحى، محمد الدسوقى، أحمد ياسين، مصطفى شبيطة، محمد مسعد، محمد متولي كناريا، صلاح عاشور، محمد جابر ميدو، إيدو موسيس.