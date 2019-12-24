شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم الإنتاج الحربى بأوباما ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الإنتاج الحربى بعد قليل فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامته باستاد السلام الدولى، ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وفى خط الوسط طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر فى مثليهما، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط من أصل 9 مباريات خاضهم فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر في 3.

ويسعى لاعبو الزمالك اليوم لمصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل أمام سموحة سلبيًا.

كان الفرنسي كارتيرون قد أعلن قائمة المباراة والتي تضم كلاً من: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

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بينما جاءت قائمة الإنتاج الحربي وفقًا لما أعلنه مختار مختار المدير الفني للفريق كالتالي: عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وابراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو نياس.