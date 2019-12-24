شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدرب حراس الزمالك فى غرفة ملابس الإنتاج قبل موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، في غرفة ملابس الإنتاج الحربى، قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السلام، وحرص عمرو عبد السلام، على توجيه التحية لفريق الإنتاج الحربى واللاعبين والجهاز الفنى، خاصة أنه كان مدربًا لحرس مرمى الإنتاج قبل أن ينضم للجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

واستقبل خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، عمرو عبد السلام أمام غرفة الملابس وقام باصطحابه إلى داخل الغرفة لدعم الفريق ومساندته.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، في حين يحتل الإنتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

كان الفرنسي كارتيرون قد أعلن قائمة المباراة والتي تضم كلاً من: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما جاءت قائمة الإنتاج الحربي وفقًا لما أعلنه مختار مختار المدير الفني للفريق كالتالي: عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وابراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو نياس.

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عمرو عبد السلام