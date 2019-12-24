شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك والإنتاج الحربى إلى ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري، ووصلت حافلة الإنتاج الحربي إلى ملعب المباراة قبل الزمالك استعدادًا للقاء المرتقب مساء اليوم، ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، في حين يحتل الإنتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

كان الفرنسي كارتيرون قد أعلن قائمة المباراة والتي تضم كلاً من: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط، مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما جاءت قائمة الإنتاج الحربي وفقًا لما اعلنه مختار مختار المدير الفني للفريق كالتالي: عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وابراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو نياس.

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عمر السعيد



فريق الزمالك في طريقه لغرفة الملابس



فريق الزمالك يصل استاد السلام



وصول الزمالك لاستاد السلام