رغم إيقافه.. مرتضى منصور يصل ملعب السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير ـ نادر نبيل:

وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، لملعب السلام لحضور مباراة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات متعلقة بالمباريات التي أقيمت بالدوري عصر اليوم منها إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك 3 مباريات.

وجاء نص لجنة الانضباط كالتالي:"منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة".

ويدخل الإنتاج الحربي المباراة وهو في المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع بذات الرصيد.