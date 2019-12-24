مباشر الدوري.. الزمالك 0-0 الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك، المقامة على ملعب ستاد السلام مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي الإنتاج في المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مواجهات.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو ، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، مصطفى محمد.

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تشكيل الإنتاج: عامر عامر - أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي - محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا - محمود عادل - باسم مرسي.

ملخص المباراة:

ظهرت أول خطورة في المباراة بعد مرور ربع ساعة، بعدما أرسل لاعب الإنتاج الحربي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، لكن باسم مرسي مهاجم الفريق لم ينجح في السيطرة عليها لتصل إلى أحضان الحارس محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة الـ21، أهدر الزمالك هدفا مؤكدا بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى أشرف بنشرقي الذي انفرد تماما بمرمى الإنتاج الحربي ليسدد الكرة، لكن الحارس عامر عامر تألق في التصدي لها ببراعة.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..