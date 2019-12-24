باسم يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق: أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري. وجاء تشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر Advertisements خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي ويدخل الإنتاج الحربي المباراة وهو في المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع بذات الرصيد.

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