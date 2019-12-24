ماذا يحدث لميدو؟ المقاصة يواصل نزيف النقاط أمام نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل مصر المقاصة سلسلة عدم الانتصارات التي يمر بها في الدوري المصري، وتعادل مع فريق نادي مصر بنتيجة (2-2) في الجولة العاشرة.

وباتت تلك المباراة هي السادسة على التوالي للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام ميدو التي لم يحقق خالها أي فوز (3 تعادلات و3 هزائم).

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ويحتل المقاصة الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم في المركز الـ13 برصيد تسع نقاط، بينما ياتي نادي مصر في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

افتتح نادي مصر التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء، قبل أن يأتي التعادل في الدقيقة الـ48 عن طريق أحمد سعيد أوكا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الـ77، تقدم ميدو جابر للمقاصة من ركلة جزاء، بينما سجل رضا الويشي هدف التعادل لنادي مصر في الدقيقة الـ88 من عمر اللقاء.